„Gran Turismo 7“: So will Sony es doch noch retten

In der Bewertungsdatenbank „Metacritic“ erntete es die wohl schlechteste Nutzerwertung der PlayStation-Geschichte, in den sozialen Medien tobte ein Shitstorm: Mit dem Rennsimulator „Gran Turismo 7“ („GT7“) für PS4 und PS5 haben sich Sony und Entwickler Polyphony Digital in die Nesseln gesetzt und mit Online-Zwang, Serverausfällen und einem In-Game-Shop im 70-Euro-Vollpreisspiel viele Fans vergrault. Nun haben sich die Entwickler entschuldigt und Besserung gelobt.