Fans zerreißen Sonys neues „Gran Turismo 7“

„Ihr habt etwas Schönes ruiniert“

Der Online-Zwang ist allerdings nur ein Ärgernis, ein anderes sind die sogenannte Mikrotransaktionen in „Gran Turismo 7“. Beides hatte in der Vergangenheit immer wieder auch bei anderen Spielen für Unmut gesorgt, die Kritik ist stets dieselbe: Wer das Spiel vollumfänglich genießen möchte, muss zusätzliches Geld in die Hand nehmen oder schlichtweg unverhältnismäßig mehr Spielzeit investieren, um sich etwa wie bei „Gran Turismo“ neue Autos kaufen zu können.