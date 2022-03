Hände von Lkw überrollt, drei Verletzte bei Crash

Nicht nur in Kirchberg waren Tirols Rettungskräfte am Freitag gefordert. Auch in Kals am Großglockner (Bezirk Lienz) und in Innsbruck mussten sie zu Einsätzen ausrücken. In Kals forderte ein Auffahrunfall drei Verletzte. In Innsbruck wurden die Hände einer Motorradlenkerin von einem Lkw überrollt.