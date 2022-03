Tirol: Kleintransporter kracht in Bushaltestelle

Zu einem Großeinsatz der Rettung, Polizei und Feuerwehr kam es am Freitagnachmittag in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Der Grund: Ein Kleintransporter war in eine Bushaltestelle gerast, in der sich auch Passanten - darunter zwei Kinder - befanden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen an den Beinen.