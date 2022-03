Polizei: Mobile Erfassungsteams sind „startklar“

Etwa 2300 Vertriebene aus der Ukraine wurden von der steirischen Polizei bis Donnerstag erfasst. Derzeit ist das aber nur in Graz möglich. In Kürze sollen nun mobile Teams in Leoben, Liezen und Ilz Registrierungen durchführen, die noch fehlende technische Ausstattung wird für das Wochenende erwartet.