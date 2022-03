Die Registrierung von Flüchtlingen ist am Limit

Derzeit können die Polizeibeamten die Daten von 200 Vertriebenen täglich aufnehmen - aufgrund des großen Ansturms in den vergangenen Tagen stieß man jedoch rasch an die Kapazitätsgrenzen. So wurden, wie uns ein „Krone“-Leser schildert, am Freitag etwa zwei Familien mit Kindern abgewiesen, die aus der Obersteiermark angereist waren. „Nach drei Stunden im Zug mussten sie wieder unverrichteter Dinge in ihre Unterkunft zurückfahren.“