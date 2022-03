Vorchdorfer Ärztezentrum ist schwer „krank“

Bürgermeister Johann Mitterlehner (VP) hält am Zentrum fest: „ Es kommt in der Bevölkerung gut an. Dass es nicht so rund läuft, liegt an der Corona-Pandemie. Wir geben uns die größte Mühe, um das Zentrum zum Laufen zu bringen. Bei Vollauslastung würde es sogar Gewinne abwerfen.“ Derzeit sind die Hälfte der Therapieräume ausgelastet – und die Ärztepraxen stehen leer