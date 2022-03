Baum und Parkbank als Trainingspartner

Bäume als Trainingspartner

Und auch an stehenden Bäumen braucht man nicht vorübergehen, ohne etwas für seine Fitness gemacht zu haben. Für „Baum-Liegestütze“ Hände auf Schulterhöhe an den Stamm legen und Liegestütze im Stehen ausführen. Dabei sollte der ganze Körper in einer geraden Linie angespannt bleiben. Kräftigt Rumpf- und Armmuskulatur. Für Klimmzüge unbedingt einen stabilen Ast auswählen! Der Ablauf der Übung ist derselbe wie an der Stange im Turnsaal. Das fordert Schulter- und Armmuskulatur heraus. Der nächste Trainingspartner könnte eine Bank sein: Erst einmal hinsetzen. Die Hände links und rechts vom Körper abstützen und mit dem Gesäß dann so weit nach vorne rutschen, dass Sie nicht mehr auf der Bank, sondern in der Luft davor „sitzen“. Gesäß beim Einatmen absenken - dabei Ellenbogen beugen. Unter- und Oberarme bilden einen Winkel von etwa 90 Grad. Beim Ausatmen den Oberkörper wieder hochdrücken.