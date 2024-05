Stefan Koubek: „Domi muss mit sich im Reinen sein“

Die letzten Jahre haben leider ein wenig in den Hintergrund gerückt, was Dominic sportlich alles erreicht hat. Er war über fünf Jahre durchgehend in den Top Zehn der Welt, stand auf Platz drei, hat die US Open gewonnen, die größten Spieler der Welt reihenweise besiegt – das ist beeindruckend, alles andere als selbstverständlich! Alle Tennis liebenden Menschen in Österreich müssen Thiem dankbar sein – er hat das Land auf der internationalen Bühne über Jahre würdig vertreten, Tennis in Österreich auf eine neue Stufe gehoben.