Offiziell! Dominic Thiem verlässt die Tennis-Bühne

„Die Saison 2024 wird meine letzte sein“, erklärte Thiem auf Instagram und Co. „Das hat mehrere Gründe. Mein Handgelenk ist nicht so verheilt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der zweite Grund ist mein inneres Gefühl. Ich habe lange und vorsichtig mit dem Gedanken gespielt, wie es weitergehen soll. Es war eine unglaubliche Reise, für die ich immens dankbar bin. Am Ende bin ich allerdings zu dem Entschluss gekommen, meine Karriere mit Saisonende zu beenden. Es ist die einzig richtige Entscheidung und ich bin sehr glücklich damit.“ Genauere Details werde er am Samstag in Form eines Vlogs veröffentlichen.