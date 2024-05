Conchita darf beim Song Contest voll Abba sein!

Zehn Jahre nach ihrem sensationellen Song-Contest-Sieg mit „Rise Like a Phoenix“ steht Conchita wieder bei einem Song-Contest-Finale auf der Bühne. Sie wird während des Finales in Malmö gemeinsam mit den ehemaligen schwedischen Song-Contest-Gewinnerinnen Charlotte Perrelli und Carola eine Hommage an Abba darbringen. Eine besondere Ehre.