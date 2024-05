Harry und Meghan werden in Nigeria gefeiert

Harry und Meghan flogen von London aus nach Nigeria. Er hatte in der britischen Hauptstadt – ohne Meghan – an einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games teilgenommen. Meghan flog ihm erst nach der Veranstaltung aus den USA nach und traf Harry in der VIP Windsor Lounge am Londoner Flughafen Heathrow, um von dort aus weiterzufliegen.