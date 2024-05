Frau mit brüllendem Kind aus Bus in Wien geworfen

Die Wiener Linien haben einen Vorfall überprüft, der sich am Dienstagvormittag in einem Bus der Linie 13A zugetragen hatte. Der Lenker soll eine Frau mit ihrem brüllenden Kleinkind des Fahrzeugs verwiesen haben. Aus Sicherheitsgründen, wie eine Sprecherin der Wiener Linien am Freitag betonte. Man habe mit dem Fahrer gesprochen und kein Fehlverhalten seinerseits feststellen können.