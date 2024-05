US-General und Erdbeben: Ein Auftakt mit Historie

In Geschichtsbücher verewigt

Auch Brungraber selbst hat sich in Japan bereits in die Geschichtsbücher eingetragen, holte er 2021 bei den Spielen in Tokio die Silbermedaille. Ob’s diesmal das Rennen auf der Insel erneut historisch wird? Zumindest ein bisschen. Denn in Yokohama weiht der 39-Jährige sein neues, weiterentwickeltes Equipment ein – und für das hat Brungraber sogar mit „KTM Technologies“ zusammengearbeitet.