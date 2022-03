Wer kommt, wer bleibt, wer geht

Dem Vernehmen nach will Haslauer die Salzburger Volkspartei 2023 fix in die Wahlen führen. Die üblichen Spezialisten in der ÖVP sollen bereits damit beschäftigt sein, für Schnöll das „Modell Claudia Schmidt“ zur Anwendung zu bringen. Also jenes Muster, nach dem Harald Preuners ehemalige Baustadträtin in das EU-Parlament weggelobt wurde.