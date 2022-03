Die eigene Heimat mit dem Bus kennenlernen

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Unter diesem Motto soll das Projekt „Tirol erFahren“ bereits Anfang Mai starten. Alle Pflichtschulen sollen dabei die Möglichkeit haben, die schönsten Seiten Tirols mit dem Bus kennenzulernen. Wirtschaftslandesrat Anton Mattle sieht in dem Projekt nach zwei schwierigen Jahren der Krise eine neue Chance für die heimische Wirtschaft: „Tirol muss man erleben! Wir haben ein einzigartiges touristisches Produkt für Einheimische geschaffen. Unser Bundesland hat vor allem am Land echte Perlen zu bieten, die unseren Kindern gezeigt werden müssen!“