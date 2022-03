Ducks-Talent macht künftig Europa unsicher

Auftakt am Sonntag in Wien

Am Sonntag starten die Ducks, die unter dem Fusionsnamen Salzburg Football Team vergangenes Jahr die Silver Bowl gewonnen haben, auswärts in die neue Saison. Am Feld des SR Donaufeld in Wien warten die bärenstarken Danube Dragons, die heuer die Austrian Bowl erstmals seit 2010 gewinnen wollen. Um optimal auf den Auftakt vorbereitet zu sein, organisierten die Salzburger zuletzt ein dreitägiges Camp in Kroatien.