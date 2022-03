Mopedauto überschlug sich - Lenkerin (33) verletzt

Mit ihrem Mopedauto kam eine 33-jährige Pongauerin am Montag bei Schwarzach von der B311 ab. Ihr Gefährt touchierte eine Steinmauer, dann überschlug sich das Fahreug und kam am Dach liegend zum Stillstand. Passanten konnten die Lenkerin aus dem schwer beschädigten Auto befreien. Die verletzte Frau musste in das Schwarzacher Krankenhaus gebracht werden.