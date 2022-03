Fast 11.000 Beschwerden bei Internet Ombudsstelle

Die Internet Ombudsstelle hielt am Dienstag in einer Aussendung fest, dass der „Beschwerde-Boom“ auch nach dem Rekord 2020 weiter anhält. Exakt 10.726 Anfragen und Beschwerden seien im Vorjahr an die Einrichtung herangetragen worden. In 2879 Fällen wurden außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren mit den Unternehmen durchgeführt. In 6872 Fällen beriet die Internet Ombudsstelle Verbraucherinnen und Verbraucher zu konkreten Problemen, Rechtsfragen oder Themen rund um Online-Shopping und die Nutzung digitaler Medien.