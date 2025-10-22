Cyberangriff kostet Wirtschaft zwei Mrd. Pfund

„Der Vorfall scheint das wirtschaftlich schädlichste Cyberereignis zu sein, das Großbritannien je getroffen hat“, heißt es in dem Bericht des Cyber Monitoring Centre (CMC). Mehr als fünftausend Organisationen seien betroffen. Die Verluste könnten demnach noch höher ausfallen, falls es zu unerwarteten Verzögerungen bei der Wiederherstellung der Produktion komme. Ein JLR-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.