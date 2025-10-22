Jannik Sinner gegen Daniel Altmaier heute LIVE

„Sehr positive Erinnerungen. Es ist ein Turnier, das mir sehr viel geholfen hat“, blickte der 24-jährige Sinner bei einem Medientermin auf seine bisherigen Wien-Auftritte zurück. „Vor vielen Jahren habe ich mit einer Wildcard angefangen, vor zwei Jahren hier gewonnen. Deswegen ist es ein sehr spezielles Turnier für mich.“ Er werde probieren, so gut wie möglich Tennis zu spielen. „Ich fühle mich physisch und mental sehr gut.“