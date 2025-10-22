Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurz vor Saisonstart

ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere

Ski Alpin
22.10.2025 19:48
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.(Bild: GEPA)

Kurz vor dem Auftakt in die neue Ski-Weltcupsaison am Wochenende in Sölden hat ÖSV-Routinier Christian Hirschbühl überraschend seinen Rücktritt erklärt. 

0 Kommentare

„Nach neun Jahren im Weltcup, voller Leidenschaft, Höhen und Tiefen, unvergesslichen Momenten und unzähligen Trainingsstunden ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute verkünde ich das Ende meiner aktiven Karriere als Skirennfahrer“, schreibt Hirschbühl am Mittwochabend zu einem Beitrag auf Instagram.

Freut sich auf neue Herausforderungen
Der Rücktritt des Routiniers kommt dabei durchaus überraschend. Zumal die neue Saison unmittelbar bevorsteht. Es falle ihm auch nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben, so der 35-Jährige, dennoch hat er seinen Entschluss gefällt. 

Lesen Sie auch:
Nicht nur Tamara Tippler (links) oder Stephanie Venier und Christian Walder: Eine Reihe von ...
Stars und Talente
Diese Ski-Profis haben heuer ihre Karriere beendet
16.10.2025

Jetzt freut er sich auf neue Herausforderungen abseits der Pisten dieser Welt. Zudem bedankt er sich bei seiner Familie, seinen Trainern und allen Wegbegleitern für die jahrelange Unterstützung. Seinen größten Erfolg feierte der Vorarlberger 2021 mit dem Sieg beim Parallel-Bewerb in Lech/Zürs. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Sölden
ÖSV
WeltcupRücktrittWochenende
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
159.140 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
147.064 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
122.849 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Mehr Ski Alpin
Kurz vor Saisonstart
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
Krone Plus Logo
Odermatt bis 2030
Warum Hirscher um den Kristall-Rekord zittern muss
Für Olympische Spiele
Snowboard oder Ski-Abfahrt? Ledecka legt sich fest
Drama um Mitfavoritin
Jetzt droht Olympia-Aus! Ski-Ass schwer verletzt
Debatte nach Tragödien
„Wir können nicht warten, bis Leute sterben!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf