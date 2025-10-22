ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere

Kurz vor dem Auftakt in die neue Ski-Weltcupsaison am Wochenende in Sölden hat ÖSV-Routinier Christian Hirschbühl überraschend seinen Rücktritt erklärt.
„Nach neun Jahren im Weltcup, voller Leidenschaft, Höhen und Tiefen, unvergesslichen Momenten und unzähligen Trainingsstunden ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute verkünde ich das Ende meiner aktiven Karriere als Skirennfahrer“, schreibt Hirschbühl am Mittwochabend zu einem Beitrag auf Instagram.
Freut sich auf neue Herausforderungen
Der Rücktritt des Routiniers kommt dabei durchaus überraschend. Zumal die neue Saison unmittelbar bevorsteht. Es falle ihm auch nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben, so der 35-Jährige, dennoch hat er seinen Entschluss gefällt.
Jetzt freut er sich auf neue Herausforderungen abseits der Pisten dieser Welt. Zudem bedankt er sich bei seiner Familie, seinen Trainern und allen Wegbegleitern für die jahrelange Unterstützung. Seinen größten Erfolg feierte der Vorarlberger 2021 mit dem Sieg beim Parallel-Bewerb in Lech/Zürs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.