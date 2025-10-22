Einbruch als PR-Gag: „Wenn’s schnell gehen muss“

„Wir haben mit den Tätern und dem Überfall wirklich nichts zu tun“, betonte Böcker. Er habe sich erst zu der Anzeige entschieden, als feststand, dass bei dem Einbruch niemand verletzt wurde. Seine Firma sei auf diese Weise nun „quasi bei einem Weltereignis mal dabei“ gewesen, sagte er. Bisher habe er vor allem positive Reaktionen auf seinen Werbespruch bekommen.