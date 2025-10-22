Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee

Nummerntafel noch am Wrack montiert

Die Taucher alarmierten sofort die Polizei, die nach der Bergung des alten Citroëns feststellte: Es handelt sich laut Nummernschild UU-883 DP um jenes Fahrzeug, nach dem seit einem Jahrzehnt gesucht wurde. Im Inneren des Wracks, das etwa zwanzig Meter von der Anlegestelle entfernt am Grund gelegen hatte, konnten noch menschliche Überreste von zwei Personen sichergestellt werden. „Noch fehlt eine Bestätigung anhand von DNA-Vergleichen, aber man muss davon ausgehen, dass es sich um die beiden Vermissten handelt“, bestätigte am Mittwochabend Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamts OÖ die bereits eingeleitete Kooperation mit den Polizei-Behörden in Tschechien.