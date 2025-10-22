Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zufällig entdeckt:

Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee

Oberösterreich
22.10.2025 19:53
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren ihr Ende. Sie ...
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren ihr Ende. Sie wurden in ihrem Auto im Lipnostausee gefunden(Bild: Krone KREATIV/Landeskriminalamt OÖ (3), Vazlav Pancer, Krone KREATIV)

Einer der aufsehenerregendsten Vermisstenfälle Oberösterreichs ist geklärt. Jene beiden 26-jährigen Mühlviertler Freunde, die seit zehn Jahren mit ihrem Auto verschwunden waren, wurden nun im Moldaustausee in Tschechien zufällig entdeckt. Die Bergung des Wracks ist bereits erfolgt, jetzt müssen die Identitäten noch zweifelsfrei geklärt werden.

0 Kommentare

Das mysteriöse Verschwinden von Andreas Leitner und Maximilian Baumgartner ist nach zehn Jahren gelöst! Und damit einer der bekanntesten und mysteriösesten Kriminalfälle Oberösterreichs. Der Wagen der beiden Mühlviertler, die am 12. September 2015 nach einem Kartenabend in Zwettl an der Rodl Richtung Tschechien fuhren und dann nie wieder auftauchten, wurde am Mittwoch im Lipno-Stausee in Tschechien entdeckt. Militärtaucher hatten bei der Fähren-Anlegestelle von „Unter-Moldau“ (Dolní Vltavice) geübt, waren auf ein Autowrack gestoßen.

Nummerntafel noch am Wrack montiert
Die Taucher alarmierten sofort die Polizei, die nach der Bergung des alten Citroëns feststellte: Es handelt sich laut Nummernschild UU-883 DP um jenes Fahrzeug, nach dem seit einem Jahrzehnt gesucht wurde. Im Inneren des Wracks, das etwa zwanzig Meter von der Anlegestelle entfernt am Grund gelegen hatte, konnten noch menschliche Überreste von zwei Personen sichergestellt werden. „Noch fehlt eine Bestätigung anhand von DNA-Vergleichen, aber man muss davon ausgehen, dass es sich um die beiden Vermissten handelt“, bestätigte am Mittwochabend Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamts OÖ die bereits eingeleitete Kooperation mit den Polizei-Behörden in Tschechien.

Bei dieser Fähranlegestelle wurde im Moldaustausee nun der seit zehn Jahren vermisste Citroën ...
Bei dieser Fähranlegestelle wurde im Moldaustausee nun der seit zehn Jahren vermisste Citroën von Maximilian Baumgartner aus Zwettl und Andreas Leitner aus Waxenberg gefunden.(Bild: Pachner Jürgen)

Niedriger Wasserstand war entscheidend
Das Fahrzeug wurde gesichert und wird, wie auch die menschlichen Überreste, so gut es noch geht, kriminaltechnisch untersucht. Denn nach dem Verschwinden der beiden 26-jährigen Freunde hatte es die wildesten Gerüchte über ihr Schicksal gegeben. Sogar eine Wahrsagerin war in der Not zurate gezogen worden.

Immer wieder gab es auch großangelegte Suchaktionen, auch im Moldaustausee und sogar genau an jener Stelle, an der jetzt der Wagen entdeckt wurde. „Der Wasserstand ist so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr“, heißt es von tschechischen Behörden, die damit erklären, warum die Taucher jetzt zufällig über das Wrack „stolperten“.

Hier wird das Wrack geborgen
Hier wird das Wrack geborgen(Bild: Policie CZ)
Lesen Sie auch:
Vermissten-Suche:
10.000 € Belohnung für Hinweise auf Mühlviertler
23.10.2017
Freunde vermisst
„Es ist, als hätte es die beiden nie gegeben“
16.07.2017

Blitzer-Foto war letzte Spur
Unklar bleibt, warum das Duo die mehr als 50 Kilometer von Zwettl nach Untermoldau gefahren war. Die letzte gesicherte Spur war ein Radarfoto, aufgenommen um 2.53 Uhr beim Kreisverkehr in Bad Leonfelden Richtung Tschechien. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Andreas und Maximilian hatte sich ein Zeuge gemeldet, der den Citroën in Vyssi Brod, einem Ort hinter der Grenze, gesehen haben wollte.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Andreas Leitner
OberösterreichTschechienZwettl
Polizei
BergungAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
159.140 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
147.064 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
122.849 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Mehr Oberösterreich
Zufällig entdeckt:
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
Landesrat schweigt
Dackeldame „Lotti“ wird ein Fall für die Politik
Krone Plus Logo
Duell mit Erwachsenen
12-Jährige gilt als wahre Pionierin im Autocross
Falscher Polizist
„Herr Stein“ entlockte Seniorin 300.000 Euro
OÖ-Triathlet berichtet
Hurrikan, verseuchter See und von Flut überrascht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf