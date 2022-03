Vier-Stern-Superior Hotel kurz vor Fertigstellung

In die Zielgerade geht es für das neue Hotel, das die Esterhazy Betriebe in der Nähe des Schlosses in Eisenstadt errichten. Bereits im Juli soll das Soft-Opening starten. Um den künftigen Mitarbeitern Unterkünfte zu bieten, wurde nun ein bestehendes Hotel gekauft. Es soll für Wohnungen umfunktioniert werden.