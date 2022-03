Telegram erfüllt verhängte Auflagen in Brasilien

Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat die Anordnung zur landesweiten Sperrung von Telegram zurückgenommen. Der Messengerdienst habe die vom Gericht verhängten Auflagen „in vollem Umfang“ erfüllt, erklärte der Richter Alexandre de Moraes am Sonntag. Daher widerrufe er die Entscheidung, „den Betrieb von Telegram in Brasilien vollständig auszusetzen“.