Gericht ordnet landesweite Telegram-Blockade an

Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat eine landesweite Blockade von Telegram angeordnet. Da Telegram sich nicht an gerichtliche Anordnungen zum Entfernen von Beiträgen mit Desinformation halte, werde der Messenger-Dienst in Brasilien mit sofortiger Wirkung gesperrt, verfügte das Gericht in einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung.