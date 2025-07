KI-Tools liefern nicht, was Hersteller verheißen

Künstliche Intelligenz als kapriziöse Wundertüte

Die Verheißung der sprunghaften Produktivitätssteigerung halte oft nicht. KI-Systeme seien etwa in Produktionsprozessen weniger zuverlässig, weil sie mitunter plötzlich andere Ergebnisse liefern, ohne dass klar ist, warum. In der Regel trage Wissensarbeit zur Stabilität in Firmen bei. „KI ist vieles, aber nicht stabil“, betonte Strauß. Dementsprechend schwierig sei es, ein belastbares Ergebnis zu erzielen. Und: Komplexe Aufgaben sind immer in einer Weise neuartig. Zu ihrer Lösung braucht es neues Wissen und Kreativität. Damit hat „künstliche Intelligenz“ aber ihre liebe Not. Sie „kann keine komplexen Aufgaben lösen“, weil sie bestehendes Wissen auf teils erstaunliche Weise neu aufbereiten, aber keine neuen Erkenntnisse generieren kann.