Sehnsucht und tiefe Abgründe im Menschenzoo

Stephanie Mohr spielt in ihrer Regie nicht die brutale Härte des Daseins aus, sondern hält die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben, die alle Figuren in sich spüren, fein gesponnen am Lodern. Darum darf der Knochenmann in der Auslage des Zauberkönigs auch hinterm Glitzervorhang stehen, darum ist Alfred der ewige Spieler, der selbstverloren Kippen in Flaschenhälse tropfen lässt, während Marianne mit Selbstmord kokettiert.