Spritztour im Vollrausch mit Papas Auto

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land nahm am Sonntag in Traun den Pkw seines Vaters ohne dessen Wissen in Betrieb, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Anschließend wollte er seine Freunde nach Hause bringen und touchierte dabei in der Tischlerstraße zuerst einen Randstein und dann einen geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.