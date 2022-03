„Vienna Blues Spring“ begeistert quer durch Wien

Im Mittelpunkt steht wie gewohnt der Reigen. Dort konzertieren u.a. Scott Henderson am 31. März, die britische Kultband Dr. Feelgood am 6. April, die Woodstock-Legende Miller Anderson am 26. April, der junge Blues-Virtuose John Fairhurst am 27. April oder Jane Lee Hooker am 22. Mai. Im Theater Akzent feiert die Mojo Blues Band am 10. April ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum. Bei der Bluesgala ist auch die Chicago-Blues-Legende Jim Kahr samt seiner famosen Band zu sehen. Unter dem Banner „Blues Unplugged“ gibt es im Bösendorfer Saal des Mozarthaus drei besondere Konzerte. U.a. dabei sind Sir Oliver Mally, Martin Pyrker und Stella Jones. Im Haus der Musik setzt die heimische Tribute-Band Danny & The JJs am 8. April das Songbook des kultigen J.J. Cale um.