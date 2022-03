Sabaton: Martialisch an die Spitze der Charts

Inhaltlich ist das neue Album eine Fortsetzung des 2019er Werks „The Great War“, das sich schon intensiv mit dem Ersten Weltkrieg befasst hat. Durch die Pandemie sei die Wirkung des Werkes verpufft, meint Sundström rückblickend. „Das Album konnte einfach nie sein volles Potenzial ausschöpfen. Wir mussten die Tour und die gesamte Promo-Kampagne in der Mitte stoppen.“ Die Pandemie gab Sabaton aber auch die Zeit, schneller als erwartet ans neue Werk ranzugehen. Ursprünglich war nur die ausgekoppelte Single „Christmas Truce“ geplant, doch den Vielarbeitern war schnell klar, dass da noch mehr Feuer im Köcher stecken würde. „Wir haben jetzt auch das Album selbst mehr in den Mittelpunkt gestellt, uns nicht so sehr auf Singles konzentriert wie beim letzten Werk. Wir müssen in einem Jahr noch einmal darüber sprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ,The War To End All Wars‘ mehr Aufmerksamkeit bekommen wird.“