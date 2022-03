Mordprozess wird von Corona-Fällen ausgebremst

Ein 24-jähriger Schweizer ist am Donnerstag in Feldkirch (Vorarlberg) wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden. Dem Mann wird vorgeworfen, im April vergangenen Jahres eine junge Frau in Hard auf offener Straße mit einem Messer attackiert zu haben. Den Angriff gibt der Mann zu, eine Tötungsabsicht bestritt er allerdings. Weil sich sowohl der gerichtsmedizinische als auch der psychiatrische Gutachter coronabedingt ausfallen, wurde der Prozess vertagt.