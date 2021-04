Vorarlberg: Radfahrer sticht auf Frau (27) ein

Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr spazierten zwei Frauen in Hard auf der Landstraße beim Gasthof Sternen zu Fuß in Richtung Fußach. Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer und stach offenbar grundlos im Vorbeifahren mit einem Messer auf eine der beiden Frauen ein. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Fußach.