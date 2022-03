Der Sahara-Staub und die irren Treibstoffpreise

Die Mächtigen in die Wüste schicken

Dabei frage ich mich, was so schwer sein kann, die Preise genau so schnell, wie sie angehoben worden sind - das passiert gar nicht mehr heimlich über Nacht, sondern in der Sekunde - wieder zu senken? Es müsste sich ja um die gleichen Schräubchen handeln, an denen man dreht, halt in die andere Richtung. Aber mächtige Gruppierungen haben wohl wenig bis kein Interesse daran, da sie ja saftig abkassieren. Diese Mächtigen würde ich irrsinnig gerne ab in die Wüste schicken. Egal, ob in oder ohne Begleitung von Sahara-Staub.