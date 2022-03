Kiew - dem Erdboden gleich

Es ist klar, dass Selenskyj in diesem Fall den „starken Mann“ spielen muss, um aus einer möglichst guten Position in diese Verhandlungen zu gehen. Aber wenn man ehrlich ist: Kaum ein Militärstratege gibt der Ukraine im Krieg gegen Russland auch nur die geringste Chance auf einen Sieg. Das Land hat nur die Chance zu kapitulieren oder in einen langen aufreibenden Partisanenkampf mit schrecklichen Opfern auf beiden Seiten verwickelt zu werden.