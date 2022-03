Nach Crash fand Polizei bei Lenker (19) Cannabis

Doppeltes Pech hatte ein Einheimischer (19) in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitag. Zuerst war der Pkw-Lenker in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Mountainbiker (58) verletzt wurde. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen fanden die Beamten dann noch Cannabis in dem Fahrzeug. Freilich verlief auch ein diesbezüglicher Drogentest positiv. Seinen Führerschein ist der 19-Jährige nun los.