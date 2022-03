Opfer (15) musste Räubern die Füße küssen

Gerade die beiden fühlten sich wohl in der Gruppe erst stark – und sollen die anderen zwei Mitangeklagten (17, 18) zu den Gewalttaten animiert haben, war beim Prozess zu hören. Am 29. November 2021 umzingelte das Quartett einem Schüler (15) in der Halleiner Bahnhofshalle. Sie verpassten dem Jugendlichen mehrere Ohrfeigen, beschimpften ihn und zogen ihm sein Handy und Kopfhörer ab. Dem nicht genug, zückte einer der 16-Jährigen sogar ein Butterfly-Messer, drohte und zwang den 15-Jährigen, ihm seine Füße zu küssen, und sich zu entschuldigen. Das sei „besonders herabwürdigend“, befand die Richterin, sprach dabei auch von einer „Machtdemonstration“.