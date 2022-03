Rumäne bei Forstarbeiten in Weißbriach verletzt

Am Freitag gegen 8.30 Uhr war ein 41-jähriger Rumäne im Rahmen von Holzarbeiten mit einer Motorsäge in einem Waldstück in der Gemeinde Weißbriach beschäftigt. Dabei rutschte er im steilen Gelände aus und stürzte mit der Motorsäge in der Hand einige Meter ab, wobei er schwere Verletzungen erlitt.