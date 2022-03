Grazer Koalition startet Transparenzoffensive

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. März sollen die neuen Objektivierungsrichtlinien verabschiedet werden. Darauf verständigten sich die Koalitionsparteien KPÖ, Grüne und SPÖ. Damit soll dem in der Vergangenheit von ihnen so kritisierten Postenschacher der Gar aus gemacht werden.