Rolling Stones spielen „Krone“-Konzert in Wien

Die Spatzen pfiffen es in den letzten Wochen schon öfter von den Dächern, nun haben wir freudige Gewissheit: die Rolling Stones gehen noch einmal auf große Europa-Stadiontour. Am 15. Juli spielen Mick Jagger, Keith Richards und Co. das „Krone“-Konzert des Jahres im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Damit sind wir eines von nur zehn Ländern, in denen die Stones diesen Sommer auf die Bühne gehen werden.