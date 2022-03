Jeder 12. Ebenseer nach Fasching Corona-positiv

Da vergeht den Ebenseern das Lachen! Die Faschingshochburg des Landes mutiert in der Fastenzeit zum Corona-Hotspot: Jeder Zwölfte der 7600 Einwohner ist aktuell mit Corona infiziert! Am Mittwoch kam nach der großen Öffnung ohnehin die erwartete „Watschen“, als mit 8712 Neuinfektionen in OÖ der Pandemierekord fiel.