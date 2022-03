Vandale in Tirol warf Tisch auf parkendes Auto

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag. „Der noch unbekannte Vandale warf am Raiffeisenplatz in Ramsau im Zillertal den Tisch eines Restaurants gegen ein geparktes Auto“, heißt es von der Polizei. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Da von dem Unbekannten jede Spur fehlt, bittet die Polizei um Hinweise.