„Dolmen“: Neuer Trailer zum SciFi-Souls-Like

„Dolmen“ entführt Gamer in ein Science-Fiction-Universum, in dem die Menschheit dank fortschrittlicher Raumfahrttechnologie mehrere Sternensysteme kolonisiert und sich mithilfe genetischer Manipulation an die andersartigen Bedingungen angepasst hat. In diesem Universum wartet auch eine außerirdische Spezies namens Vahani, die dieses durchstreift und das Erbgut anderer Spezies verändert. Ihre Absichten sind noch unklar, doch eine Schlüsselrolle bei ihrer Mission soll den titelgebenden Dolmen-Kristallen zuteil fallen, von denen es auf dem fernen Planeten Revlon Prime jede Menge gibt. So weit, so unklar.