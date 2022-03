„Von traditionellen Rollenbildern verabschieden“

Was muss also passieren?

Wir müssen in einem ersten Schritt die Gehaltsschere schließen und in einem zweiten Schritt Frauen andere und besser bezahlte Berufsbilder ins Bewusstsein rufen. Außerdem benötigt es mehr Angebot, was die Kinderbetreuung angeht. Bei Fronius betreuen wir Kinder ab 15 Monaten.