Nass-Sauger im Test: Mit einem Wisch ist alles weg

Denn die hat man beim Wischen bzw. Saugen mit dem Gerät eher nicht. Tineco selbst gibt die Akkulaufzeit beim Betrieb als Bodenreiniger mit 15 bis 20 Minuten an, bei der Verwendung als Handstaubsauger sind es, je nach gewählter Leistungsstufe, immerhin 25 bis 50 Minuten. Tatsächlich ist der Akku bei unserem Wisch-Test nach zehn Minuten bereits zur Hälfte leer, der Wassertank sogar fast zur Gänze aufgebraucht. Da ein vollständiger Ladevorgang drei bis vier Stunden in Anspruch nimmt, sollte man vorher also gut überlegen, welche Stellen besonders dringend und damit zuerst in Angriff genommen werden sollten.