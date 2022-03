< In einem Müllhäuschen am Friedhof in Latschach geriet aus noch unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand. Kurz vor 8 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. "Dieser konnte von der ersteintreffenden Freiwillige Feuerwehr Latschach rasch abgelöscht werden", berichtet die Feuerwehr Gödersdorf in einem ersten Einsatzbericht. >