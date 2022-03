Mann bei Sturz mit Highspeed Paragleiter verletzt

Laut Exekutive machte der 31-Jährige am Abend eine Skitour auf den Unterberg im Skigebiet von Kössen. Nachdem er am Gipfelhaus angekommen war, startete er mit einem Highspeed Paragleiter einen Flug ins Tal. Der Pilot glitt dabei mit den Skiern in unmittelbarer Bodennähe bergab. „Auf rund 1020 Höhenmeter stürzte der Deutsche in der Nähe der Scheibenwaldhütte zu Boden und zog sich Verletzungen zu.“