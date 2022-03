Dackel sorgte für Action auf der Innkreisautobahn

Ein Vierbeiner sorgte am Sonntagfrüh für Action auf der Innkreisautobahn in Oberösterreich: Zuerst biss der frei laufende Hund einen Mitarbeiter der Mautaufsicht in die Hand, dann versteckte er sich im Motorraum von dessen Fahrzeug. Sein Besitzer, eine Polizei-Diensthundeführerin und der ÖAMTC waren nötig, um den Dackel zu befreien.