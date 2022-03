Volocopter treibt Flugtaxi-Zertifizierung voran

Volocopter will mit dem frischen Kapital die Zertifizierung seines elektrischen Passagierflugtaxis und die Markteinführung in ersten Städten beschleunigen. Die Zertifizierung der „VoloCity“ genannten Maschine sei in „greifbarer Nähe“, sagte der Vorsitzende des Beirats von Volocopter, Stefan Klocke.